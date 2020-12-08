Педофил изнасиловал 312 детей за почти 30 лет

Жоэль Ле Скуарнек / sudouest.fr

Во Франции приговорили к 15 годам тюрьмы хирурга-педофила, который десятилетиями насиловал детей, преимущественно своих пациентов.

Суд над 70-летним экс-хирургом состоялся в городе Сент. О преступлениях Жоэля Ле Скуарнека стало известно в 2017-м. 6-летняя девочка, соседка врача, пожаловалась маме, что 70-летний мужчина раздевал ее до гола. Женщина сообщила полицию. Об этом пишет польское издание Wprost.

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В доме мужчины провели обыск и нашли, среди прочего, более 300 тыс. порнографических фото с участием детей. Шокирующими показаниями стали дневники Жоэля с описаниями сексуальных преступлений. Рядом с именами детей врач писал, что с ними сделал. Так задокументировал преступления 1989-2017 годов. Когда дошло до суда, Ле Скуарнек настаивал, что это только его фантазия.

В октябре мужчину обвинили в изнасиловании 312 человек в 1986-2014 годах. Большинство в то время были несовершеннолетними. Следователи установили, что жертвами хирурга были девочки и мальчики. Средний возраст детей - 11 лет. Многие из них были пациентами различных учреждений, где практиковал врач.

С годами хирург разработал особый способ скрыть преступления. Выбирал жертв, которые были одни в больничных палатах. Выбирал довольно маленьких детей, чтобы они не могли вспомнить или понять, что происходит. Убеждал, что развращение и изнасилование - часть лечения. Некоторые жертвы во время надругательства были еще под наркозом после операции.

Дело в суде было сосредоточено на 4-х пострадавших. Это двоюродные братья, сосед и ребенок, которых в возрасте 4 лет доставили в больницу, где работал Ле Скуарнек. 70-летнего экс-хирурга суд признал виновным в изнасиловании и сексуальном насилии. Во время суда Жоэль признался также в изнасиловании своих двоюродных братьев. Ему присудили 15 лет тюрьмы, а имя внесли в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

Сроки следующих слушаний по других пострадавших пока не назначены. Следователи подозревают, что дело Жоэля может быть прелюдией к разоблачению деятельности сети педофилов в стране.