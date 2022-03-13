Paysend выходит из рынка РФ

Paysend вышла из российского рынка. Фото: paysend.com

Платформа для международных денежных переводов Paysend выходит из Российской Федерации из-за полномасштабной войны против Украины.

Компания Paysend, позволяющая отправлять средства на любые карты Visa, Mastercard и UnionPay в более чем 90 стран мира, объявила о выходе с российского рынка. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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"Международные денежные переводы Paysend ушли из России. Спасибо за то, что откликнулись на наше обращение", – написал он в Telegram.

Visa и MasterCard перестают работать в России. Компании планируют ввести ограничения на транзакции в РФ в ближайшее время.