Пассажиры летали в никуда ради покупок в Duty Free

Пассажир получает беспошлинную покупку во время полета в никуда корейского авиаперевозчика / Jeju Air Co

Элитные пассажиры в Южной Корее летали 2 ч. по кругу, чтобы иметь возможность купить вещи без пошлины в магазинах Duty Free аэропорта.

Пассажиры сели на рейс авиакомпании Air Busan Co, который взлетел в небо, ненадолго вошел в воздушное пространство Японии, и приземлился обратно в том же аэропорту в городе Инчхон. Об этом пишет Mirror.

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На борту было 130 пассажиров. Рейс без пункта назначения назывался Lotte Duty Free. Это была попытка компании поднять бизнес после более года пандемии. Семь южнокорейских авиаперевозчиков выполнили аналогичные рейсы, перевезя вместе около 8 тыс. пассажиров.

Пак Джу Хён, 31-летний офисный работник из Сеула, в марте заплатил $56 за билет на "рейс в никуда". В итоге потратил почти $600 на покупки.

Рынок беспошлинной торговли был крупным бизнесом в Южной Корее до того, как разразилась пандемия, и количество пассажиров в мире упала с 4,5 млрд в 2019 году до 1,6 млрд в 2020-м.

Годовая выручка швейцарского гиганта беспошлинной торговли Dufry AG, имеющая магазины в аэропортах по всему миру, в прошлом году упала на 71%.