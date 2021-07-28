Паром перевернулся, и утонуло 140 человек

 
Ексклюзивы
1/5
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 270
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 2232
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 450
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 324
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 4581
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 567
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1080
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 3006
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 405
Фото
Все фото
4
10
5
4
4
Мощный камнепад снес часть села
Мощный камнепад снес часть села
Премьер борется с зонтиком, шахтеры митингуют, а под офис Facebook сносят трупные мешки: среда в фотографиях
Премьер борется с зонтиком, шахтеры митингуют, а под офис Facebook сносят трупные мешки: среда в фотографиях
В Якутии горит более 1 млн га леса: огонь не могут обуздать месяц
В Якутии горит более 1 млн га леса: огонь не могут обуздать месяц
На юге Европы вспыхивают лесные пожары
На юге Европы вспыхивают лесные пожары
В результате ливней затопило больницу с коронавирусными больными
В результате ливней затопило больницу с коронавирусными больными
Видео
Все видео
Олимпийцы сломали "антисекс-кровать" - девять спортсменов проверяли на прочность
Олимпийцы сломали "антисекс-кровать" - девять спортсменов проверяли на прочность
Популярные среди украинцев курорты охватили пожары
Популярные среди украинцев курорты охватили пожары
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Фура въехала в автобус: 18 человек погибли, более 20 человек пострадали
Фура въехала в автобус: 18 человек погибли, более 20 человек пострадали
Взрыв на химическом заводе: сообщили число пострадавших и пропавших без вести
Взрыв на химическом заводе: сообщили число пострадавших и пропавших без вести
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1431
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1674
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1233
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 468
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 585
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
четверг, 29 июля 2021 09:01

Паром перевернулся, и утонуло 140 человек

  Комментировать
Паром перевернулся, и утонуло 140 человек
Место, где произошла трагедия / Getty Images

29 июля 2010-го перегруженный пассажирский паром опрокинулся на реке Касаи в Демократической Республике Конго. Погибло не менее 80 человек. По другим данным - почти 140.

Из-за отсутствия в стране дорог за пределами крупных городов, паромы и речной транспорт являются основным транспортным средством в ДРК. Страна, сопоставимая по размерам с Западной Европой, имеет всего несколько сотен километров дорог с твердым покрытием за пределами городов. Катастрофа произошла на реке Касаи, притоке реки Конго. Лодка направлялась в столицу Киншасу из города Муши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катер столкнулся с баржей и затонул: есть жертвы

Владельцы лодок в ДРК часто проявляют халатность относительно элементарных правил безопасности и технического обслуживания. Речные аварии со смертельным исходом нередки в стране и часто связаны с перегрузкой. Несколько десятилетий конфликта в регионе привели к деградации инфраструктуры страны. В результате самолеты и лодки стали лучшим и единственным вариантом для передвижения.

В тот день лодка перевернулась после удара об скалу. Она была сильно перегружена, а многие пассажиры не умели плавать. Сотрудники ВМС страны и местного Красного Креста прибыли на место аварии, чтобы помочь в поисках выживших и в сборе тел погибших.

По предварительным данным полиции, погибло 138 человек. Министерство транспорта ДРК подтвердило позднее 80 погибших. Считалось, что цифра, вероятно, выше из-за присутствия на лодке большого количества незарегистрированных пассажиров. По данным правительства, на лодке было около 180 пассажиров. Согласно другому отчету, более 200 пассажиров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Паром перевернулся, и утонуло 140 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Паром перевернулся, и утонуло 140 человек

В бойне в тюрьме погибло 62 человека

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 10395
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 5724
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 5247
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 5049
&quot;С золотым левиком на рукаве&quot;: перезахоронили воинов дивизии СС &quot;Галичина&quot;
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
27
 Просмотров: 4581
Мир
Популярные порносайты запретят
Популярные порносайты запретят Просмотров: 216
Мощный камнепад снес часть села
Мощный камнепад снес часть села
4
 Просмотров: 432
Умер бессменный участник группы ZZ Top
Умер бессменный участник группы ZZ Top Просмотров: 270
В бойне в тюрьме погибло 62 человека
В бойне в тюрьме погибло 62 человека
 Просмотров: 405
Мужчина "воскрес" после 45 лет, пока семья считала его погибшим
Мужчина "воскрес" после 45 лет, пока семья считала его погибшим Просмотров: 675
Больше всего комментируют
14
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
7
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
3
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
Голосов: 108
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть