Парламент сбежал из своего здания

Столкновения между протестующими и полицией в Софии, 2 сентября 2020 года / EPA

Осенняя сессия болгарского парламента в среду началась с массовых акций протеста. Участники уже почти два месяца требуют отставки правительства премьера Бойко Борисова. Поддержал протесты президент Румен Радев, котрый годами противостоит премьеру. Под правительственными зданиями дошло до столкновений между участниками и правоохранителями.

В среду впервые со времени свержения коммунизма парламент Болгарии заседал не в привычном здании, а в бывшем Доме Коммунистической партии. Он находится недалеко от здания парламента, окруженного протестующими. Президент на открытие осенней сессии пришел практически без охраны через ряды демонстрантов. Об этом пишет польское информагентство РАР.

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Организаторы обещают заблокировать депутатов в здании и не выпускать, пока не проголосуют за отставку правительства Борисова. Того обвиняют в коррупции.

Болгария - парламентская республика, где у главы правительства сосредоточена основная власть. Протесты продолжаются 56 дней. Премьер Борисов к участникам акций не вышел. Попал в парламент тайно с соседнего здания. За время акций показался на публике лишь несколько раз в малых городах.

В среду полиция задержала 17 участников. Протестующие взамен кричали "Отставка!" и забросали здание, где собрался парламент, яйцами и яблоками. Пытались прорваться внутрь.

Когда на открытие сессии Народного собрания пришел президент, то представители правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) освистали его и покинули зал заседаний.

Предыдущие пять попыток отправить правительство в отставку провалились. В правящей правоцентристской коалиции в парламенте 122 из 240 мандатов. В оппозиции 105 мандатов.

Антиправительственные и антикоррупционные протесты в Болгарии начались с инцидента в начале июля - охрана депутата помешала высадиться на пляж на берегу Черного моря одному из политиков. За политика вступился глава государства. Тогда прошли обыски в администрации президента в связи с расследованием двух не связанных между собой дел о коррупции и разглашения государственной тайны. Президент возложил ответственность за обыски на премьера и призвал правительство сложить полномочия, сравнив с мафией. Правительство отказывается уходить в отставку, но заменило трех министров. Акции не утихают. Борисов предложил конституционную реформу - сложный и длительный процесс, который может усилить полномочия кабинета министров. Плановые парламентские выборы в стране должны пройти в 2021 году.