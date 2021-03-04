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четверг, 04 марта 2021 19:47

Парень "воскрес" перед вскрытием

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Парень &quot;воскрес&quot; перед вскрытием
Покойник. Иллюстративное фото / Getty Images

Человек, который погиб в результате аварии на мотоцикле, начал двигаться за несколько минут до того, как врачи решили начать его сечение.

Парня, 27 лет, в южном индийском штате Карнатака доставили в частную больницу в критическом состоянии после ДТП. Врачи объявили его мертвым и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом пишет Times of India.

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После этого семья перевезла "покойника" в ближайшую государственную больницу для вскрытия. За мгновение до того, как он должен был начаться, врач увидел, что тело движется.

Врач заметил, что парень трясет руками и ногами. Когда тщательно осмотрел, то понял, что тот жив. Парня поместили в частную больницу для дальнейшего лечения. "Покойник" медленно выздоравливает.

Местные чиновники говорят об ошибке врачей, которые преждевременно похоронили парня и сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Однако семья еще не подала официальной жалобы против частной клиники.

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