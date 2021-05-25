Пара выкупила места в самолете, чтобы пожениться и обойти карантин

Свадебный рейс был переполнен гостями / Jam Press

В Индии пара выкупила места в самолете, чтобы пожениться и избежать карантина через Covid-19. Гостей запланировали - 161 человек.

Ракеш и Дакшина из города Мадурая пытались пожениться, но из-за карантина придумали альтернативный план. Пара выкупила места на целый борт и в воскресенье провела церемонию на внутреннем индийском рейсе "Мадурая-Бангалор". Об этом пишет Mirror.

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Рейс вылетел из международного аэропорта Мадурай в 07:00. Список гостей для массовых собраний превышал разрешенные 50 человек, предусмотренных властями штата для таких церемоний, однако список пассажиров рейса был нормальным. На видео видно, как борт заполнен гостями, а пара в проходе обменивается клятвами.

После свадьбы на борту пара отправилась в отель в Бангалоре для малочисленного приема. Все гости якобы прошли ПЦР-тесты перед посадкой на рейс. Однако многие из гостей на видео без масок и не придерживаются социальной дистанции. Полиция изучает этот вопрос и решает, начинать ли расследование нарушений карантина.

Во вторник, 25 мая, в Индии зарегистрировано более 196,4 тыс. новых случаев коронавируса. Это самый низкий ежедневный показатель с 14 апреля. Дневное количество смертей - 3511. Общее количество больных в стране - 26,95 млн, а погибших - более 307 тыс.





