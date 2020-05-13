Пандемия голода: мир предупредили о страшных последствиях Covid-19

Массовый голод могут почувствовать более чем в 30 странах. Фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавируса от голода в этом году могут пострадать около четверти миллиарда людей на планете.

Чтобы предупредить голод, Всемирная продовольственная программа ООН размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах, говорится в сообщении организации.

По словам директора Программы Дэвида Бизли, нынешняя пандемия может привести к голоду "библейских масштабов".

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Массовый голод могут почувствовать более чем в 30 странах. В 10 из них на грани голода уже находятся более 1 млрд человек.

"Это больше, чем просто пандемия - это эпидемия голода. Это гуманитарная и продовольственная катастрофа", - убежден Бизли.

По состоянию на утро 13 мая от коронавируса в мире умерли 291 964 человека. Выздоровели 1 493 414 человек. Всего в мире 4 261 955 инфицированных. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).