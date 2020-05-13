Коронавирус распространяется: новые данные о ситуации в мире

В мире 4 261 955 заразились коронавирусом. Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

По состоянию на утро 13 мая от коронавируса в мире умерли 291 964 человека. Выздоровели 1 493 414 человек.

Всего в мире 4 261 955 инфицированных. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 369 574), Россия (232 243), которая опередила Испанию (228 030) и стала второй страной по скорости распространения вируса, за ними идет Великобритания (227 741), Италия (221 216) Франция (178 349), Бразилия (178 214), Германия (173 171) и Турция (141475).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 82 376 человек, Великобритании - 32 769, в Италии - 30 911, Испании - 26 920 и во Франции - 26 994. В Китае в целом - 4637, без изменений уже более двух недель.

В Украине, по последним данным, зафиксировали 16 023 случая Covid-19. Из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели.