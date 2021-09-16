Озоновая дыра на Земле больше, чем Антарктида

Озоновая дыра рекодно растет. Фото: DW

В этом году дыра в озоновом слое Земли намного шире, чем обычно.

Сейчас она больше, чем Антарктида, говорят ученые, отвечающие за ее мониторинг. Об этом сообщает The Guardian.

Как дальше будет развиваться дыра, ученые сказать не могут.

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"На данном этапе мы не можем сказать, как дальше будет развиваться нынешняя озоновая дыра. В этом году она подобна дыре 2020 года, когда она была одной из самых глубоких и длинных", - сказал директор службы Винсент-Анри Пеуч.

По его словам, ученые и дальше будут наблюдать за ситуацией вокруг дыры.

Озоновый слой расположен в стратосфере на высоте от 15 до 35 км. Озоносфера предназначена для защиты Земли от ультрафиолетового излучения, поступающего от Солнца.

15 сентября впервые в истории в космос отправился гражданский экипаж. Запуск осуществила компания Илона Маска SpaceX. Миссия под названием Inspiration4 отправилась на орбиту на борту космического корабля Dragon. Запуск ракеты Falcon 9 с экипажем состоялся со стартового комплекса 39A Космического центра NASA во Флориде.