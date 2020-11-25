Отменит все, что делал Трамп: Байден рассказал о планах на первые 100 дней правления

Джо Байден поделился планами на первые 100 дней правления. Фото: REUTERS

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует в течение первых 100 дней правления провети иммиграционную реформу, отменить указы бывшего главы государства Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов с борьбой против коронавируса.

Планами на будущее Соединенных Штатов Байден поделился в интервью телеканалу NBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп не может простить Байдену победу на выборах

По словам президента, он направит в Сенат США законопроект об иммиграции, который позволит более чем 11 млн незарегистрированных людей в Америке получить гражданство.

"Я также планирую покончить с некоторыми, по моему мнению, очень вредными исполнительными указами, которые значительно повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми, которые подписал Трамп", - отметил он.

Байден заявил, что пандемия - это огромный финансовый кризис, который вызывает стресс у миллионов людей, и он хочет с этим бороться. Какие именно он имеет планы на борьбу с коронавирусом президент не поделился.

Чиновник сообщил, что после инаугурации не будет инициировать расследование дел Трампа.

"Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции как средство, чтобы настаивать на том, что что-то случилось", - сказал он.

Недавно в Госдепе начался процесс передачи дел администрации новоизбранного президента Джо Байдена.