Отец арестованной Софии Сапеги попросил Лукашенко помиловать ее

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 864
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 720
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1656
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 882
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 441
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 684
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 702
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 900
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
4
15
5
3
9
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Байден и Путин встретились в Женеве
Байден и Путин встретились в Женеве
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
В Африке началась бриллиантовая лихорадка
В Африке началась бриллиантовая лихорадка
Видео
Все видео
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Пауки оплели целые районы паутиной
Пауки оплели целые районы паутиной
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
Интервью
1/5
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 2007
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 180
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 882
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 243
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 549
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 10:18

Отец арестованной Софии Сапеги попросил Лукашенко помиловать ее

  Комментировать
Отец арестованной Софии Сапеги попросил Лукашенко помиловать ее
Софию Сапегу могут приговорить к 12 годам. Фото: Reuters

Отец задержанной в Минске гражданки России 23-летней Софии Сапеги, девушки оппозиционного журналиста Романа Протасевича, обратился к белорусскому диктатору Александру Лукашенко с просьбой помиловать дочь.

Об этом Андрей Сапега заявил в видеообращении.

"Накануне визита Александра Лукашенко в Приморский край я бы хотел обратиться лично к нему как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии, достаточно жестокости, в последнее время мир ней переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что София оказалась не в том месте и не с тем человеком", - заявил отец девушки, которая находится в СИЗО КГБ Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестованная София Сапега обжаловала в суде свое задержание

Сапегу могут судить в Беларуси. После суда могут помиловать или отправить в Россию отбывать наказание.

Девушку обвиняют в разжигании социальной ненависти. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

23 мая самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал угнать самолет авиакомпании Ryanair и принудительно его посадил в Минске. На борту был оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ, София Сапега. Их задержали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отец арестованной Софии Сапеги попросил Лукашенко помиловать ее». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 9864
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 6570
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 3987
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3105
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 2835
Мир
Показали третий крупнейший в мире алмаз
Показали третий крупнейший в мире алмаз Просмотров: 144
Жестоко убил и поедал плоть матери: каннибал оказался за решеткой
Жестоко убил и поедал плоть матери: каннибал оказался за решеткой Просмотров: 351
Похудевший Ким Чен Ын приказал готовиться к голоду
Похудевший Ким Чен Ын приказал готовиться к голоду Просмотров: 873
Пришлось показать документы: Роналду не узнали на стадионе
Пришлось показать документы: Роналду не узнали на стадионе Просмотров: 504
Байден и Путин обменялись подарками. Как закончилась встреча лидеров
Байден и Путин обменялись подарками. Как закончилась встреча лидеров Просмотров: 1485
Больше всего комментируют
6
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
6
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
1
Уволенный Тупицкий "заседает" в Конституционном суде
Голосов: 388
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть