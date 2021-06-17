Отец арестованной Софии Сапеги попросил Лукашенко помиловать ее

Софию Сапегу могут приговорить к 12 годам. Фото: Reuters

Отец задержанной в Минске гражданки России 23-летней Софии Сапеги, девушки оппозиционного журналиста Романа Протасевича, обратился к белорусскому диктатору Александру Лукашенко с просьбой помиловать дочь.

Об этом Андрей Сапега заявил в видеообращении.

"Накануне визита Александра Лукашенко в Приморский край я бы хотел обратиться лично к нему как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии, достаточно жестокости, в последнее время мир ней переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что София оказалась не в том месте и не с тем человеком", - заявил отец девушки, которая находится в СИЗО КГБ Беларуси.

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Сапегу могут судить в Беларуси. После суда могут помиловать или отправить в Россию отбывать наказание.

Девушку обвиняют в разжигании социальной ненависти. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

23 мая самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал угнать самолет авиакомпании Ryanair и принудительно его посадил в Минске. На борту был оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ, София Сапега. Их задержали.