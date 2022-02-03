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пятница, 04 февраля 2022 04:38

От отравленного кокаина умерли 20 человек, более 50 — в больнице

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От отравленного кокаина умерли 20 человек, более 50 — в больнице
По этому делу уже арестовали 12 человек. Фото: Reuters

В Аргентине в восьми муниципалитетах провинции Буэнос-Айрес из-за токсичного кокаина погибли по меньшей мере 20 людей.

Еще 56 человек госпитализировали, сообщает The Guardian. Десятки продолжают обращаться за медицинской помощью.

"Некоторые жертвы страдали от опиоидной интоксикации. Эксперты анализируют препарат, пытаясь определить, что стало причиной смерти. Одна из гипотез заключается в том, что кокаин намеренно смешали с каким-то ядом для сведения счетов между наркоторговцами", - пишет издание.

Власти Аргентины изначально сообщили, что восемь членов одной и той же банды умерли после покупки препарата во вторник. Но впоследствии число смертей в городах Херлингем, Сан-Мартин и Трес-де-Фебреро возросло.

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Полиция сообщила, что кокаин продавали в бедном районе в пригороде к северу от столицы Аргентины. Всех, кто мог купить смертельный наркотик, призывают не использовать его.

По этому делу уже арестовали 12 человек. Министр безопасности провинции Серджио Берни сообщил, что ожидаются результаты лабораторных исследований и результаты расследования в отношении задержанных.

В Павлограде в Днепропетровской области разоблачили банду, которая занималась сбытом и распространением особо опасных психотропных и наркотических веществ.

В ее состав входили бывшие и действующие сотрудники полиции - 13 человек. Организовали наркобизнес уроженец Грузии, житель Днепра и экс-милиционер - бывший первый заместитель начальника областной милиции, сообщили в Государственном бюро расследований.

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