От Covid-19 скончался один из последних узников Освенцима

Коронавирус продолжает шагать по миру. Фото: Корреспондент

В Бельгии 26 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, скончался один из последних узников Освенцима, 94-летний Анри Кичка.

В годы Второй мировой войны Кичка пережил заключение в концлагере Освенцим. В течение многих лет он старался не вспоминать об этом, однако в последние годы читал лекции в школах, чтобы новые поколения не забывали об ужасах войны, сообщает ВВС.

Через 60 лет после окончания войны Анри Кичка опубликовал мемуары о том, что ему пришлось пережить в концлагере.

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С начала пандемии зафиксировали более 2 млн 888 тысяч инфицированных Covid-19, из них 201 тысяча 83 пациентов умерли, а 823 623 выздоровели.