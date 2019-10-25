Основатель Amazon за сутки потерял почти $7 млрд

Джефф Безос потерял почти 7 млрд долларов. Фото: ТАСС

Самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около 7 млрд долларов из-за падения котировок.

24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале. Показатели оказались хуже прогнозов. Акции компании упали на 9%. Из-за падения котировок Джефф Безос потерял 6,9 млрд долларов, пишет CNBC.

Если котировки Amazon продолжат падать, Безос может уступить Биллу Гейтсу первым местом в списке самых богатых людей мира. На момент публикации состояние Безоса оценивалось в 111 млрд долларов, Гейтса - в 107 млрд долларов.

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В августе состояние девятерых из топ-10 самых богатых людей мира за один день уменьшилось почти на 18 млрд долларовНа фоне падения фондовых индексов в США.

По итогам 2018 года американская компания Amazon нарастила чистую прибыль втрое - до 10,1 млрд долларов. По сравнению с 2017 годом годовая чистая прибыль увеличилась более чем в три раза - тогда прибыль составила 3 млрд долларов.