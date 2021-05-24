Опубликовали фрагменты переговоров диспетчеров и экипажа самолета Ryanair перед задержанием Протасевича

Опубликовали видео переговоров диспетчеров и экипажа Ryanair. Фото: FACEBOOK Романа Протасевича

Белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал часть переговоров между экипажем самолета Ryanair и сотрудниками неназванного аэропорта.

Подробностями поделилось издание Tut.by.

Самолет принудительно посадили в Минске, после чего задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был одним из пассажиров на борту.

На первой части фрагментов с переговорами становится ясно, что служба безопасности аэропорта (какого именно - не назвали) получила письмо на электронную почту с уведомлением о взрывном устройстве на борту самолета, летевшего из Афин в Вильнюс.

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На второй записи диспетчер спрашивает лайнер Ryanair, откуда он получил рекомендацию совершить экстренную посадку в Минске.

"Это наша рекомендация", - якобы ответил экипаж.

На белорусском канале ОНТ считают, что записи переговоров подтверждают, что сесть в Беларуси экипаж рейса решил самостоятельно.

Издание ABC сообщило, что пассажиры рейса рассказали, что после объявления о посадке Протасевич передал ноутбук и мобильный телефон своей девушке. После посадки журналиста сразу вывели из толпы пассажиров и начали обыскивать. Потом его забрали с собой.

В Минске экстренно посадили пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной назвали сообщения о его якобы минировании. В то же время в аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.