ООН осудила принудительное приземление самолета Ryanair

Шесть действующих членов Совета Безопасности ООН, в совместном заявлении осудили посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
Инцидент назвали посягательством на европейскую безопасность, сообщает ТАСС.
Так, совместное заявление сделали Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция и Эстония. Страны потребовали немедленного освобождения задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича.
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Члены Совета Безопасности ООН также заявили, что намерены добиться обязательного привлечения Минска к ответственности.
"Мы резко осуждаем вынужденную посадку самолета Ryanair 23 мая 2021 года. Такие действия представляют собой откровенную атаку на международную безопасность гражданского авиасообщения и на европейскую безопасность", - говорится в заявлении.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который приказал похитить лайнер Ryanair и захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, назвал его "террористом".
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