ООН может прекратить миротворческие миссии - назвали причину

ООН намерена прекратить деятельность всех миротворческих операций с 1 июля. Фото: NBUVIAP.GOV.UA

ООН может прекратить деятельность всех миротворческих операций с 1 июля. Причиной стала задержка принятия бюджета организации на следующий год Генеральной ассамблеей ООН.

Об этом сообщило издание Reuters.

Генассамблея должна принять бюджет в размере $6 млрд в год до 30 июня 2022 года.

По словам руководителя управления стратегией, политикой и соблюдением требований ООН Кэтрин Полланд, 12 миротворческим миссиям ООН, большинство из которых находится в Африке и на Ближнем Востоке, было рекомендовано начать разрабатывать планы на случай чрезвычайных ситуаций в случае, если новый бюджет не будет принят.

Также Полланд надеется, что переговоры между странами-членами ООН быстро закончатся. Если бюджет не будет принят 30 июня, то деньги направятся только на охрану активов ООН, обеспечение защиты персонала и миротворцев.

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Председатель миротворческой деятельности ООН Жан-Пьер Лакруа сообщил, что без соответствующего бюджета миссии будут сильно ограничены и не смогут осуществлять защиту гражданского населения.

ООН проводит 12 миротворческих миссий и операций на Ближнем Востоке, в Африке, на Кипре, в Индии, Пакистане, Сирии, Израиле, Ливане, Сербии, ДР Конго, Судане, Мали и ЦАР.

ООН отмечает увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях. Подобные перспективы беспокоят ООН. Среди причин - наращивание многополярного ядерного порядка, региональная напряженность и гонка вооружений.