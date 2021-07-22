Олимпиада-2020 отсоединила Украину от Крыма: МИД решает проблему

Украину разделили чертой от оккупированного Россией Крыма на сайте Олимпийских игр. Министерство иностранных дел Украины уже решает эту проблему.

"МИД поручило посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в ситуации", - об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

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На сайте Олимпиады в разделе "Расписание и результаты" размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную "аплодисментами". Украина и Крым там разделены.





Олимпиада в Токио стартует 23 июля и в завершится 8 августа. На главном планетарном спортивном форуме Украину представят 158 олимпийцев в 25 видах спорта и 30 дисциплинах. Это самый менший состав нашей сборной за всю историю выступлений на летних Играх.