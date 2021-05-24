Олимпиада под угрозой: японские врачи предупредили о медицинском коллапсе

14% из 13 770 пациентов с Covid-19 в Осаке были госпитализированы. Фото: Reuters

Из-за британского штамма Covid-19 в Японии значительно возросло количество заболевших. Во втором по величине городе страны медики предупреждают о коллапсе системы здравоохранения. Больницы Осаки переполнены Covid-пациентами.

За неделю в мегаполисе получили 3849 положительных тестов, поэтому врачи призывают власти не проводить Олимпийские игры, пишет Reuters.

"Олимпийские игры нужно отменить, поскольку мы не можем остановить новые мутации из Англии. Следующей может стать волна индийских вариантов болезни. Олимпиада станет спусковым крючком для новой летней катастрофы, ведь в страну приедут более 80 тыс. спортсменов со всего мира", - заявил глава службы неотложной медицины Акира Такасу.

14% из 13 770 пациентов с Covid-19 в Осаке были госпитализированы, а других оставили лечиться дома. Врачи жалуются, что больницы переполнены, заканчиваются лекарства и не хватает аппаратов ИВЛ. Не хватает и персонала для лечения больных, ведь медики тоже болеют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США призывают объявить бойкот Олимпиады

Япония собирается провести Олимпийские игры с 23 июля по 8 августа 2021 года. Турнир пройдет без иностранных болельщиков, решение о допуске жителей Японии будет принято в июне этого года. Ситуация с коронавирусом в Японии остается сложной. В Токио и ряде регионов, которые по плану должны принять олимпийские соревнования, сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Большинство жителей страны считают, что летняя Олимпиада должна быть отменена или перенесена на более поздний срок из-за пандемии.