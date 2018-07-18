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среда, 18 июля 2018 01:32

"Оговорился". Трамп согласился с выводами американской разведки

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&quot;Оговорился&quot;. Трамп согласился с выводами американской разведки
Трамп доверяет и поддерживает разведывательные службы США. Фото: ТСН

Президент США Дональд Трамп соглашается с выводами разведки США о том, что Россия вмешивалась в американские выборы.

А на совместной конференции с лидером РФ Владимиром Путиным в Хельсинки "оговорился". Об этом Трамп заявил в Белом доме, сообщает Reuters.

По словам Трампа, он не понимал негативной реакции СМИ на его слова, и только когда увидел расшифровку речи, понял, что оговорился. На самом деле, заявил президент США, он имел в виду, что "нет причин утверждать, что Россия НЕ вмешивалась в американские выборы".

Трамп сказал, что полностью верит и поддерживает разведывательные службы США и принимает их вывод о том, что Россия вмешалась в выборы.

Он добавил, что "действия РФ не повлияли на результаты голосования". И его администрация будет действовать "агрессивно", чтобы защитить выборы в Конгресс в ноябре 2018 года.

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Напомним, в столице Финляндии Хельсинки 16 июля провели встречу президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в формате один на один. Встреча длилась более 2 часов.

После встречи лидеры дали пресс-конференцию, на которой Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Президент Трамп поддержал заявление коллеги, назвав расследования США "охотой на ведьм".

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинение 12-ти сотрудникам российского Главного следственного управления (ГРУ), обвинив их во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Разведчиков обвинили во взломе сервисов комитета Демократической партии, а также президентской кампании Хиллари Клинтон.

Соединенные Штаты начали расследовать вмешательство России в выборы президента 2016 после того, как советник кампании Трампа проговорился австралийскому дипломату. Впоследствии стало известно, что спецпрокурор Мюллер нашел доказательства связи Кремля с Трампом перед его инаугурацией.

В феврале 2018-го Мюллер выдвинул официальные обвинения относительно 13 россиян, которых считает причастными к вмешательству в президентскую кампанию 2016 года.

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