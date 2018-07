"Оговорился". Трамп согласился с выводами американской разведки

Президент США Дональд Трамп соглашается с выводами разведки США о том, что Россия вмешивалась в американские выборы.

А на совместной конференции с лидером РФ Владимиром Путиным в Хельсинки "оговорился". Об этом Трамп заявил в Белом доме, сообщает Reuters.

По словам Трампа, он не понимал негативной реакции СМИ на его слова, и только когда увидел расшифровку речи, понял, что оговорился. На самом деле, заявил президент США, он имел в виду, что "нет причин утверждать, что Россия НЕ вмешивалась в американские выборы".

Трамп сказал, что полностью верит и поддерживает разведывательные службы США и принимает их вывод о том, что Россия вмешалась в выборы.

