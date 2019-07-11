Огонь высотой 50 м видно из Москвы: видео горящего Подмосковья

В российском селе Челобитово горит ТЭЦ. Фото: Цензор.НЕТ

ТЭЦ загорелась в Подмосковье 11 июля в селе Челобитово. Высота огня достигает 50 м.

Очевидцы говорят, что пожар видно даже из Москвы, пишет echo.msk.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти сутки пылает шахта: пострадали 6 горняков

Пострадали 6 человек. Одной из вероятных причин является поджог емкостей с газом.

Тушат пожар 80 спасателей, 24 единицы спецтехники. Вызвали подмогу с воздуха. Из столицы выделили 50 единиц техники.

Энергоблок аварийно отключился.

В центре Киева на бульваре Леси Украинки загорелся седан Maserati Quattroporte. Сначала ликвидировать пожар пытались водители. Огонь смогли ликвидировать спасатели.