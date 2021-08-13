Однажды утром между жителями единого города возникла Стена

 
Ексклюзивы
1/5
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Просмотров: 198
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Просмотров: 369
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 1044
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 675
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1134
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 630
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 828
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1539
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3267
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2412
Фото
Все фото
3
3
3
6
6
&quot;У нас потрясающая сексуальная жизнь&quot; - пенсионерка обручилась с младшим на 37 лет парнем
"У нас потрясающая сексуальная жизнь" - пенсионерка обручилась с младшим на 37 лет парнем
В России взорвался автобус с пассажирами: кадры трагедии
В России взорвался автобус с пассажирами: кадры трагедии
После пожаров Турцию накрыла новая стихия
После пожаров Турцию накрыла новая стихия
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
42 человек погибли в результате пожаров
42 человек погибли в результате пожаров
Видео
Все видео
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
В Италии бушуют пожары: есть погибшие
В Италии бушуют пожары: есть погибшие
Беседа сына Байдена и проститутки попала на видео: всплыли невероятные подробности
Беседа сына Байдена и проститутки попала на видео: всплыли невероятные подробности
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
Девушка Протасевича сделала заявление на госканале Беларуси
Девушка Протасевича сделала заявление на госканале Беларуси
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 540
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 189
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2952
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1881
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 567
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
пятница, 13 августа 2021 12:57

Однажды утром между жителями единого города возникла Стена

  Комментировать
Однажды утром между жителями единого города возникла Стена
Сейчас остатки Стены с известными граффити хранятся как галерея под открытым небом / Игорь Тимоць

Вскоре после полуночи 13 августа 1961 года, 60 лет назад, восточногерманские солдаты начали ставить колючую проволоку и кирпичи как барьер между подконтрольным СССР Восточным Берлином и демократической западной частью города.

После Второй мировой войны разгромленную Германию разделили на советскую, американскую, британскую и французскую зоны оккупации. Три последние впоследствии объединили. Берлин, хотя технически был частью советской зоны, также разделили. Советы захватили восточную часть города. В июне 1948-го масштабный авиамост западных союзников сорвал советскую попытку блокады Западного Берлина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая жертва Берлинской стены истек кровью

В течение следующих 12 лет с отрезанной от Западной Германии и оккупированной советами Восточной Германии на запад бежали до 3 млн немцев в поисках лучшей доли. До 1961-го около тысячи восточных немцев, включая квалифицированных рабочих, инженеров и интеллектуалов, ежедневно бежали в Западный Берлин.

В августе лидер коммунистов Восточной Германии Вальтер Ульбрихт получил разрешение от главы СССР Никиты Хрущева закрыть любое сообщение между Восточным и Западным Берлином. Солдаты начали работу в ночь на 13 августа. Вскоре колючую проволоку на границе заменили на стену из бетонных блоков длиной 155 км со сторожевыми башнями, пулеметными точками и прожекторами. Восточногерманские офицеры, известные как "Вольпос", днем ​​и ночью патрулировали Берлинскую стену.

Многие жители Берлина того первого утра вдруг оказались отрезанными от друзей и членов семьи в другой части города. Под руководством мэра Вилли Брандта западноберлинцы вышли на протест против строительства Стены. Брандт критиковал западные демократии, в частности США, за то, что не заняли более жестокой позиции против разделения города. Американский президент Джон Кеннеди ранее публично заявил, что Штаты могут помочь только западным немцам.

Берлинская стена была одним из знаковых символов Холодной войны. В июне 1963-го Кеннеди произнес знаменитую речь "Я - берлинец" перед Стеной, прославляя город как символ свободы и демократии в противодействии тирании и притеснениям. В 1970 году высоту Стены подняли до 3 м, чтобы пресечь попытки побега, которые в то время происходили почти ежедневно. С 1961-го по 1989 год в общем 5 тыс. восточных немцев бежали на Запад. Еще до 200 человек погибли при попытках бежать. Громкие расстрелы потенциальных перебежчиков только усилили ненависть западного мира к Стене.

Стена рухнула 9 ноябре 1989 года. Массы восточных и западных немцев собрались у Стены и начали разбирали ее. Восточная и Западная Германия стали единственной страной, подписав договор об объединении 3 октября 1990-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Однажды утром между жителями единого города возникла Стена». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Однажды утром между жителями единого города возникла Стена

Ведущий записал первый в мире подкаст

Самое читаемое
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
2
 1 Просмотров: 12132
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 8388
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 7767
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 7713
Черные археологи атаковали объекты &quot;Большого строительства&quot;
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
 Просмотров: 4905
Мир
Ребенок выстрелил матери в голову во время видеоконференции
Ребенок выстрелил матери в голову во время видеоконференции Просмотров: 63
"У нас потрясающая сексуальная жизнь" - пенсионерка обручилась с младшим на 37 лет парнем
"У нас потрясающая сексуальная жизнь" - пенсионерка обручилась с младшим на 37 лет парнем
3
 Просмотров: 468
Подозреваемого экс-министра Рудьковского отпустили лечиться в Вену - он оказался в Монако
Подозреваемого экс-министра Рудьковского отпустили лечиться в Вену - он оказался в Монако Просмотров: 225
Крупнейший порт Китая закрыли из-за заражения Covid-19 одного сотрудника: мировая торговля на грани сбоев
Крупнейший порт Китая закрыли из-за заражения Covid-19 одного сотрудника: мировая торговля на грани сбоев Просмотров: 171
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
4
Крым затопило
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
3
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
Голосов: 213
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть