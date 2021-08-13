Однажды утром между жителями единого города возникла Стена

Сейчас остатки Стены с известными граффити хранятся как галерея под открытым небом / Игорь Тимоць

Вскоре после полуночи 13 августа 1961 года, 60 лет назад, восточногерманские солдаты начали ставить колючую проволоку и кирпичи как барьер между подконтрольным СССР Восточным Берлином и демократической западной частью города.

После Второй мировой войны разгромленную Германию разделили на советскую, американскую, британскую и французскую зоны оккупации. Три последние впоследствии объединили. Берлин, хотя технически был частью советской зоны, также разделили. Советы захватили восточную часть города. В июне 1948-го масштабный авиамост западных союзников сорвал советскую попытку блокады Западного Берлина.

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В течение следующих 12 лет с отрезанной от Западной Германии и оккупированной советами Восточной Германии на запад бежали до 3 млн немцев в поисках лучшей доли. До 1961-го около тысячи восточных немцев, включая квалифицированных рабочих, инженеров и интеллектуалов, ежедневно бежали в Западный Берлин.

В августе лидер коммунистов Восточной Германии Вальтер Ульбрихт получил разрешение от главы СССР Никиты Хрущева закрыть любое сообщение между Восточным и Западным Берлином. Солдаты начали работу в ночь на 13 августа. Вскоре колючую проволоку на границе заменили на стену из бетонных блоков длиной 155 км со сторожевыми башнями, пулеметными точками и прожекторами. Восточногерманские офицеры, известные как "Вольпос", днем ​​и ночью патрулировали Берлинскую стену.

Многие жители Берлина того первого утра вдруг оказались отрезанными от друзей и членов семьи в другой части города. Под руководством мэра Вилли Брандта западноберлинцы вышли на протест против строительства Стены. Брандт критиковал западные демократии, в частности США, за то, что не заняли более жестокой позиции против разделения города. Американский президент Джон Кеннеди ранее публично заявил, что Штаты могут помочь только западным немцам.

Берлинская стена была одним из знаковых символов Холодной войны. В июне 1963-го Кеннеди произнес знаменитую речь "Я - берлинец" перед Стеной, прославляя город как символ свободы и демократии в противодействии тирании и притеснениям. В 1970 году высоту Стены подняли до 3 м, чтобы пресечь попытки побега, которые в то время происходили почти ежедневно. С 1961-го по 1989 год в общем 5 тыс. восточных немцев бежали на Запад. Еще до 200 человек погибли при попытках бежать. Громкие расстрелы потенциальных перебежчиков только усилили ненависть западного мира к Стене.

Стена рухнула 9 ноябре 1989 года. Массы восточных и западных немцев собрались у Стены и начали разбирали ее. Восточная и Западная Германия стали единственной страной, подписав договор об объединении 3 октября 1990-го.