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Одна из крупнейших китайских компаний может обанкротиться

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Одна из крупнейших китайских компаний может обанкротиться
Недострои Evergrande в китайском городе Лоян / Reuters

Долги китайского застройщика China Evergrande Group в $305 млрд могут привести к банкротству и нового мирового финансового кризиса.

Проблемы второго по величине застройщика Китая продолжаются уже несколько месяцев. Об этом пишет ВВС.

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В четверг, 23 сентября, Evergrande должен заплатить $83,5 млн процентов по облигациям. Еще один платеж в $47,5 млн должно быть 29 сентября. Если компания не сможет погасить проценты в течение 30 дней из запланированных дат выплат по обеим облигациями, то наступит дефолт. Рейтинговое агентство S&P 20 сентября предупредило, что на Evergrande может ожидать дефолт, если компания не получит денег от властей Китая. Компания пытается спастись, возвращая инвестиции, в частности, недвижимостью.

Пока американские инвесторы считают маловероятным, что проблемы Evergrande повлекут кризис, подобный падению инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году.

Evergrande владеет более чем 1300 проектами по строительству в более 280 городах Китая. Однако конгломерат инвестировал не только в строительство. Сектора деятельности варьируются от управления капиталом к ​​производству электромобилей и пищевых продуктов. Личное состояние основателя компании - около $10,6 млрд.

Evergrande агрессивно расширилась и стала одной из крупнейших компаний Китая, заняв более $300 млрд. В прошлом году Пекин ввел новые правила, регулирующие размер долгов крупных застройщиков. Они побудили компанию продавать недвижимость со значительными скидками, чтобы обеспечить поступление денег для поддержки бизнеса на плаву. Теперь конгломерат пытается выплатить проценты по долгам. Сомнения в платежеспособности привели к падению стоимости акций Evergrande на 85% в этом году.

Есть несколько причин, почему крах Evergrande может вызвать серьезные проблемы. Во-первых, многие люди покупали недвижимость в компании. Они вложили деньги и могут потерять их в случае банкротства. То есть может оказаться цепная реакция банкротств. Во-вторых, это потенциально может негативно повлиять на финансовую систему Китая. Evergrande должна деньги примерно 171 китайском банке и 121 финансовой компании. В случае дефолта банки и другие кредиторы должны будут давать меньше ссуд. Это может привести к так называемой кредитного кризиса, когда компании изо всех сил хотят одолжить деньги по доступным ставкам.

Кредитный кризис был бы очень плохой новостью для второй по величине экономики мира, потому что компаниям, которые не могут брать кредиты, трудно расти, а в некоторых случаях они не могут продолжать деятельность. Это также может заставить нервничать иностранных инвесторов, которые могут рассматривать Китай как менее привлекательное место для инвестиций. Серьезные последствия краха компании заставили аналитиков предположить, что Пекин может вмешаться, чтобы спасти ее.

Европа сейчас отходит от "грязной энергетики" - от угля и атомной энергии. Мощности, которые это использовали, переводят на газ. Соответственно в нем возрастает потребность. Из-за этого повышаются цены. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по энергетике Святослав Павлюк.

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