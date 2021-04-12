Обогнали Израиль и США: в какой стране за 16 дней вакцинировали 93% взрослого населения

В Бутане вакцинировали 93% взрослого населения за 16 дней. Фото: Reuters

В Бутане, буддистском королевстве в Южной Азии, прививки от коронавируса получили 93% взрослого населения в течение 16 дней.

Королевство с 800 тыс. жителей по темпам вакцинации опередило Израиль, США и Бахрейн, пишет AP.

Всего вакцинировали 62% от всего количества населения Бутана. Кампания по вакцинации стартовала 27 марта, несмотря на то, что первая партия препарата AstraZeneca была доставлена ​​еще в январе.

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Прививки населения специально перенесли на другие даты, более благоприятные согласно буддийской астрологии.

Первую прививку получила женщина, рожденная в год обезьяны. Процесс вакцинации сопровождался пением молитв.

"Пусть мой маленький шаг сегодня поможет всем нам победить эту болезнь", — заявила 30-летняя Нинда Дема после вакцинации.

На сегодня в Бутане зарегистрировано 910 случаев заражения коронавирусом и одна смерть.

До конца года Минздрав планирует вакцинировать 70% взрослого населения Украины.