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понедельник, 06 января 2020 10:18

Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
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В лос-анджелесском отеле Beverly Hilton прошла премия "Золотой глобус - 2020", которая уже 77-й раз наградила лучших деятелей мира киноискусства.

Не меньшие страсти кипели и на красной дорожке церемонии. Так Дженнифер Лопес засветилась в эффектном платье от Valentino, Марго Робби в лаконичном наряде Chanel, Дженнифер Энистон в элегантном образе Christian Dior, Гвинет Пэлтроу в романтических рюшах Fendi и многие другие звезды первой величины.

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Vogue.ua собрал самые яркие образы.

Скарлетт Йоханссон в Vera Wang
Фото: vogue.ua
Дженнифер Лопес в Valentino
Николь Кидман в Versace
Марго Робби в Chanel
Шарлиз Терон в Christian Dior

Триумфатором 77-й церемонии "Золотой глобус-2020" стал фильм Квентина Тарантино "Однажды ... в Голливуде". Он получил три награды - "Лучший сценарий", "Лучший музыкальный или комедийный фильм" и "Лучший актер второго плана". По две награды получили фильмы "Джокер", "Рокетмен" и "1917".

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06
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