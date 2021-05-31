Обнаружили новый гибридный штамм коронавируса

Штамм, обнаруженный во Вьетнаме имеет схожие характеристики с уже известными Covid-мутациями. Фото: pixabay.com

Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм коронавируса, сочетающий в себе признаки индийского и британского штаммов.

О гибриде двух мутаций заявил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тань Лонг, пишет Reuters.

Новый вариант Covid-19 быстро распространяется, а потому представляет угрозу. Именно он, предположительно, стал причиной апрельской вспышки эпидемии во Вьетнаме.

Секвенирование показало, что обнаруженный во Вьетнаме штамм имеет схожие характеристики с уже известными Covid-мутациями. Во Вьетнаме уже зафиксировали семь различных вариантов вируса. Ведущая техническая экспертка ВОЗ Мария Ван Керхове заявила, что уже в ближайшее время ожидает получить больше информации от Минздрава Вьетнама. Эксперты ВОЗ пока не провели оценку новой мутации.

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За последние сутки в Украине обнаружили 1022 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 202 494 украинца. Умерли 50 536 пациентов, из них 64 – за последние сутки. Выздоровели 2 041 082 пациента, за последние сутки – 4934.