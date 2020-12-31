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четверг, 31 декабря 2020 12:37

Обладательница самых длинных ногтей продает их за $47 тыс.
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Обладательница самых длинных ногтей в мире 54-летняя Анна Уильямс из Хьюстона продает их за тыс
Фото: Instagram Анны Уильямс
Обладательница самых длинных ногтей в мире 54-летняя Анна Уильямс из Хьюстона продает их за тыс
Обладательница самых длинных ногтей в мире 54-летняя Анна Уильямс из Хьюстона продает их за тыс

Обладательница самых длинных ногтей в мире 54-летняя Анна Уильямс из американского Хьюстона продает их за $47 тыс.

Выставила на продажу - потому что хочет заработать. К тому же, отмечает, что в последнее время ей очень трудно заниматься домашними делами. Ей необходима помощь в уборке дома, мытье посуды и даже застёгивании джинсов, так как для этого знаменитость использует плоскогубцы, сообщает издание Metro.

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Пока такой щедрый покупатель не нашелся. Максимальная цена, которую сейчас предлагают - $75.

Анна Уильямс не стригла ногти с 1992 года. Когда их размер достиг 97 см, ее внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Индус Шридхара Чиллала, 82 года, решил срезать ногти на левой руке. Они были самыми длинными в мире. Мужчина отращивал ногти с 1952-го. Благодаря им попал в Книгу рекордов Гиннеса. Самый длинный ноготь составлял 197 см, а общая их длина - 909,6 см.

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31
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