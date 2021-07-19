Обезглавил 13-летнего и отрывал куски плоти: полиция ликвидировала каннибала

Французские копы ликвидировали жестокого каннибала. Фото: Reuters

Во Франции в коммуне Тараскон правоохранители ликвидировали опасного преступника, который жестоко убил 13-летнего парня.

Об этом сообщило издание France Info.

19 июля обезглавленное тело жертвы нашли в одной из квартир Тараскона. Его голова находилась в ванной. У убитого подростка обнаружили "оторванные куски плоти". В полиции предположили, что убийца занимался каннибализмом.

Ребенка разыскивали несколько дней. Соседи хозяина квартиры, в которой нашли тело подростка, сообщили в полицию, что подозреваемый сбежал через крышу дома.

Правоохранители выследили его через три часа. Он успел выехать в соседний городок Арле. Во время задержания его подстрелил полицейский. Медики пытались спасти жизнь подозреваемого, но он скончался.

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Убийцей оказался 32-летний мужчина, которого ранее задерживала полиция за нарушение общественного порядка, драки и применения "коктейля Молотова" на улице.

10 июля его доставили на освидетельствование в психиатрическую больницу. Но за несколько дней до трагедии принудительную госпитализацию отменили.

Знакомые описывают вероятного убийцу как одинокого и "жестокого" безработного.

Испанца 29-летнего Альберто Санчеса Гомеса осудили на 15 лет тюрьмы за жестокое убийство 66-летней матери и поедание ее плоти. Его арестовали еще 2019-го. Тогда полиция обнаружила части тела вокруг дома матери - некоторые были упакованы в пластиковые контейнеры. Гомес задушил мать и ел плоть в течение следующих нескольких недель, а остатки скормил собаке. Полиция хорошо знала подсудимого, который неоднократно совершал насилие в отношении матери.