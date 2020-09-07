Объем наркоторговли во время пандемии вырос - Европол

Во время коронавирусной пандемии незаконная торговля наркотиками резко выросла. Фото: REUTERS

Во время коронавирусной пандемии незаконная торговля наркотиками резко возросла.

Об этом заявил стратегический аналитик из незаконного оборота наркотиков в правоохранительном агентстве ЕС Саша Штруппи, сообщает DPA.

"Торговля кокаином из Южной Америки в Европу достигла рекордных объемов", - сказал он.

Струпп назвал наркоторговлю "растущим рынком", и заявил, что коронавирус не имел никакого влияния на контрабанду, осуществляющих доставку через морские пути.

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Было трудно определить, какой точный объем наркотиков они завезли. Однако следователи обнаружили увеличение количества конфискованных наркотиков.

В первой половине 2020 года лишь в порту Роттердама изъяли в общей сложности более 25 тыс. килограммов кокаина - более чем вдвое больше, чем за полугодие 2019 года.

По данным Европола, большинство партий кокаина попадают в Европу через Нидерланды, Бельгию и Испанию.

Аналитики считают, что в последнее время наркодиллеры дают предпочтение морским маршрутам, пряча запрещенный груз среди других товаров.

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