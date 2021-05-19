NYT назвали вероятные причины развода Билла и Мелинды Гейтсов

Билл Гейтс заводил на стороне служебные романы, пока находился в браке с Мелиндой Гейтс. Фото: reuters

Одной из возможных причин развода миллиардера Билла Гейтса и его жены Мелинды Гейтс стали связи основателя компании Microsoft с богачом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в преступлениях сексуального характера.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, сам Гейтс неоднократно пытался завести служебные романы на стороне, находясь в браке с Мелиндой.

Стала известна информация, когда миллиардер делал предложения о совместном проведении времени женщинам, которые работали в Microsoft и в Фонде Билла и Мелинды Гейтс.

Один из этих инцидентов произошел в 2006 году. Тогда глава Microsoft после презентации женщины-сотрудницы Microsoft отправил ей сообщение по электронной почте с приглашением на ужин. Через несколько лет миллиардер отправился по делам Фонда Гейтс в Нью-Йорк с женщиной, которая работала в фонде и пригласил ее поужинать. Как рассказала на условиях анонимности женщина, она почувствовала себя неловко и пошутила, чтобы не отвечать на предложение Гейтса.

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По информации источников издания, Гейтс довольно неуклюже общался с женщинами из своего офиса и пытался флиртовать с ними. Некоторые сотрудники заявили, что не считают миллиардера агрессивным. Он якобы никогда не давил на женщин, чтобы они согласились на его предложения ради карьеры.

Супруги Гейтс познакомился с Эпштейном в 2011-м. Мелинда не поддерживала связь мужа с вероятным сексуальным преступником и пыталась отговорить Билла от общения с ним. Однако Билл ее не слушал.

В октябре 2019 года, когда отношения между Гейтсом и Эпштейном стали достоянием общественности, госпожа Гейтс наняла адвокатов по разводам, запустив процесс, который завершился в мае объявлением о завершении их брака.

"Крайне разочаровывает, что было опубликовано так много лжи о причинах, обстоятельствах и сроках развода Билла Гейтса", - прокомментировал представитель Гейтса.

Основатель компании Microsoft, филантроп и один из богатейших людей мира Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс объявили о разводе.