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пятница, 14 января 2022 16:32

Нужно обстреливать грузовики - журналисты назвали слабость российской армии

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Нужно обстреливать грузовики - журналисты назвали слабость российской армии
У армии РФ недостаточно грузовиков для вторжения. Фото: "Сделано у нас"

У российской армии недостаточно грузовиков, чтобы быстро победить Украину.

Об этом говорится в материале американского Forbes.

Россия использовала поезда для стягивания 100 тыс. военных и 1 тыс. единиц техники вблизи украинской границы.

Автор статьи Дэвид Экс пишет, что поезда не смогут доехать до линии фронта. Для этого нужны грузовики, а их в России мало.

"Российская армия не имеет достаточно грузовиков, чтобы удовлетворить потребности в материально-техническом обеспечении на расстоянии свыше 90 миль за пределами складов снабжения", - написал подполковник армии США Алекс Вершинин в издании War on the Rocks.

Кузов грузовика также необходим для установки залпового огня.

"Если бы армия совершила один залп, то только для пополнения ракетных боеприпасов понадобилось бы от 56 до 90 грузовиков", - пишет Вершинин.

Россия может использовать вертолеты и гражданский транспорт, но логистическую проблему это не решит.

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"То есть грузовики больше, чем танки или артиллерия могут определять темпы и масштабы большого вторжения России в Украину. Так что когда украинские артиллеристы выбирают цели, им всегда следует отдавать предпочтение, казалось бы, самым скучным - грузовикам", - пишут в статье.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Россия может сфабриковать повод для вторжения в Украину.

О том, что Москва может совершить провокацию, чтобы придумать повод для вторжения в Украину, советник заявил 13 января во время брифинга в Белом доме. "Мы видели этот сценарий в 2014 году. И они готовят его снова", - сказал он.

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Дата
14
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