Нос женщины провалился внутрь лица: фото

Нос пациентки начал западать внутрь лица. Фото: nejm.org

В клинику восстановительной хирургии Массачусетской больницы поступила 34-летняя пациентка с симптомами риносинусита - воспаления носовой полости и околоносовых пазух.

Американка жаловалась на деформацию носа, которая мучила ее в течение 7 лет, пишет The New England.

Врачи обнаружили при обследовании почти полное разрушение носовых костей и хряща перегородки носа. Кончик носа женщины начал западать внутрь лица. Пациентка страдала от полипов в носовой полости и кровянистых корках на ее стенках.

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Врачи провели лечение гранулематоза с помощью препаратов, которые частично подавляют иммунные ответы организма. Через 6 месяцев после начала лечения насморк исчез, кровянистые корки тоже. Возможно, пациентке проведут реконструкцию носа.

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