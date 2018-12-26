"Ноги Путина на фоне мировых проблем" - как в сети троллят президента России

В Москве 25 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. На них лидера Кремля поймали на странном поведении.

В сети опубликовали фрагмент встречи под названием "Ноги Владимира Владимировича на фоне мировых проблем", сообщает "Россия24" в Facebook.

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В видеоролике особенно акцентируют на ногах российского президента. Во время выступления он постоянно отрывал носки ботинок от ковра.

Пользователи сети начали смеяться из-за его поведения.

"Это не ноги - это руки", "Нервы, нервы, все это нервы, товарищи", "Ловкость ног и никакого мошенничества", "Синдром беспокойных ног", "У дедушки типичный Паркинсон, дальше будет веселее", "Выдержка самодержца" , "45 растоптанный делает", - прокомментировали они.

Также пользователи иронично предположили, что Путин собирался "пуститься в пляс". "Риверданс", "К ходуль притирается", "Сейчас пойдет в пляс", - добавили они.

Фото: obozrevatel.com

Президент США Дональд Трамп оконфузился во время подъема по трапу самолета, бросив у входа зонт. На видео можно увидеть, что Трамп поднимается на свой самолет с зонтом в руках. Поднявшись до входа, на несколько секунд останавливается, а потом просто бросает зонт.