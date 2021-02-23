Ниагарский водопад покрылся льдом

В результате недавних холодов Ниагарский водопад на границе США и Канады покрылся льдом.

По данным Niagara Parks, низкие температуры привели к образованию льда, создавая иллюзию "замерзшего водопада". Об этом пишет Gulf News.

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Через постоянную влажность, туман с водопада и низкие температуры все, от камней до лестницы на смотровую площадку, покрыто льдом и снегом. Почти каждый год, обычно в январе, у подножия водопада образуются ледяные мосты, которые естественным образом соединяют США и Канаду.

Туман, поднимающийся из водопада, превращается в лед, который потом замерзает на ветвях деревьев, перилах и всем вокруг. Каждую секунду через Ниагарский водопад проходит 3160 т воды, поэтому нужно много льда, чтобы заморозить водопад.

Водопад и река Ниагара никогда не замерзали полностью. Единственный случай, когда водопад технически замерз, произошел 29 марта 1848 года, когда замерзло озеро Эри и образовалась ледяная плотина, которая не позволяла воде достигать водопада.