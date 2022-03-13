Невозможно оправдать убийства детей: Папа Римский призвал РФ "прекратить резню" в Мариуполе

Папа Франциск призвал Россию прекратить нападение на Украину. Фото: dw

Папа Римский Франциск сделал публичное заявление в поддержку Украины.

Речь глава Ватикана произвел в годовщину своего избрания на престол, 13 марта, передает "Радио Ватикана".

"На этой неделе город, носящий имя девы Марии – Мариуполь – стал городом-мучеником яростной войны, которая опустошает Украину. Не существует причин, по которым это можно обосновать варварские убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения", - заявил Франциск.

Папа также призвал агрессора прекратить нападение на Украину.

"Единственное, что нужно – это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбище", – отметил он.

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Официальное ватиканское медиа сообщало, что во время речи на площади святого Петра развевались украинские флаги.

Папа Римский Франциск опроверг утверждение России о проведении "специальной операции" в Украине. Понтифик назвал происходящее настоящей войной.