Неудачная шутка: поляки изобразили на носках мертвого Гитлера

Автор: tjournal Польский бренд создал носки с изображением мертвого Гитлера

Настоящий скандал разгорелся Польши из-за дизайна носков.

Один из брендов выпустил носки с изображением мертвого Гитлера, пишет Tjournal.

Польский бренд носков в шутку выпустил пару с изображением человека с челкой и усами, как у Гитлера. Кроме того, создатели нарядили Адольфа в рубашку, галстук и свитер, а также нарисовали вместо глаз кресты, что якобы означает, что персонаж мертв.

Кстати, придумали создатели носков и забавное описание, которое разместили у себя на официальном сайте.

"Умный стратег и прирожденный лидер. Он следит за порядком в ящике с носками, и достаточно эффективно. В свободное время он размышляет над планами по захвату мира. Идеально подойдет любой хлопчатобумажной душе. У него есть слабости к быстрым машинам, пламенным речам, красивой одежде и красивой Мэрилин. Аутсайдер, которого никто не изучит до конца", - именно такое описание разместил польский бренд на своем официальном сайте.

Автор: tjournal Польский бренд создал носки с изображением мертвого Гитлера

Шутка не всем пришлась по душе и даже разгорелся настоящий скандал. Первыми на скандальные носки отреагировало руководство государственного музея Аушвиц-Биркенау. На своей официальной странице в одной из социальных сетей они обвинили польский бренд носков в использовании имени "самого большого преступника в истории" в своих коммерческих целях. По мнению руководства государственного музея Аушвиц-Биркенау - подобное поведение выходит за всякие рамки.

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После того, как разгорелся скандал, польский бренд носков решил изменить название данной пары, а также поменять описание на сайте. Теперь хлопчатобумажный Адольф Гитлер стал бизнесменом Патриком.

Также создатели таких носков отметили, что не желали таким образом показать свою симпатию к Гитлеру. Мол, у них множество комических образов, с помощью которых они что-нибудь высмеивают. Так вышло и с Адольфом. К сожалению, шутку не все оценили.

Английский модельер Джон Гальяно представил коллекцию прет-а-порте весна-лето 2018 на Неделе моды в Париже. Почти все наряды были выполнены в стиле Линжери - стиль нижнего белья. Главными стали полупрозрачные платья-комбинации и яркое нижнее белье. Тренд платьев как ночных рубашек используется различными дизайнерами уже несколько сезонов подряд.