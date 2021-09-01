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среда, 01 сентября 2021 14:14

Немногие страны так полагаются на поддержку США, как Украина – американская пресса о визите Зеленского

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Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в США о визите президента Украины Владимира Зеленского в Америку 31 августа – 1 сентября.

"Лидер Украины на встрече с Байденом ищет гарантий безопасности после ухода США из Афганистана", The New York Times, США

Обеспокоенный внезапным и хаотичным уходом Америки из Афганистана, президент Зеленский, как ожидается, на встрече с Байденом 1 сентября поднимет вопросы об обязательствах США в области безопасности.

Встреча должна стать возможностью для США показать поддержку Украины. К этому Зеленский стремился с 2019-го, когда его усилия наладить связи увязли в первом судебном процессе по импичменту бывшего президента Трампа.

Встреча происходит вслед за событием, которое заставило многих союзников США усомниться в твердости поддержки Вашингтона. Немногие страны так полагаются на поддержку Америки, как Украина, увязшая в семилетней войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Автор: Стефани Лоос
  Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Байденом в Белом доме в среду, 1 августа
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Байденом в Белом доме в среду, 1 августа

Как вице-президент Байден был ответственным в администрации Обамы по Украине и, хотя его часто разочаровывала повсеместная украинская коррупция, он решительно поддерживал борьбу страны за независимость от России. Ожидается, что он подтвердит эту поддержку при встрече с Зеленским.

С другой стороны ожидается, что украинский лидер будет подчеркивать не только ценность американской поддержки для Украины, но и вклад своей страны в европейскую безопасность путем сдерживания России.

"Ситуация в Афганистане указывает на пересмотр глобальных обязательств США, и Зеленский хочет услышать от Байдена, где место Украины", - сказал советник Зеленского Эндрю Мак.

Автор: The New York Times
  Украинские солдаты на передовой к северу от Луганска, апрель 2021 года
Украинские солдаты на передовой к северу от Луганска, апрель 2021 года

Украина позиционирует себя как опорный пункт по безопасности для США. Ни один американский солдат не сражается бок о бок с украинскими военными против российских сепаратистов на востоке страны. А финансовая помощь США украинским военным намного меньше, чем та, что была предоставлена Афганистану.

Украина позиционирует себя как опорный пункт по безопасности для США. Ни один американский солдат не сражается бок о бок с украинскими военными против российских сепаратистов на востоке страны. А финансовая помощь США украинским военным намного меньше, чем та, что была предоставлена Афганистану

"Мы очень отличаемся от Афганистана, и хотели б это подчеркнуть. Мы независимая страна, а не государство-банкрот, и нашим вооруженным силам удалось противостоять русским, а не талибам", - говорит советник главы администрации Зеленского Тимофей Милованов.

Украинские лидеры в течение нескольких месяцев были обеспокоены мягкой реакцией Байдена на то, что они считают ухудшением безопасности в Восточной Европе. Весной прошлого года Россия перебросила танки и тысячи солдат к украинским границам, якобы для учений. Также весной Байден согласился на просьбу Германии разрешить России завершить строительство "Северного потока-2", подвергая Украину риску отключения от газопоставок.

Через две недели Россия и Беларусь, как ожидается, подпишут договор о более тесной интеграции, который может разместить российские войска на северо-западных границах Украины. Если это произойдет, страна будет почти окружена контролируемыми Россией границами - от Беларуси на севере до России но востоке и юге, вплоть до оккупированного Крыма и Приднестровья в Молдове. Украинские аналитики считают кризис, который назревает, недооцененным со стороны США.


Через две недели Россия и Беларусь, как ожидается, подпишут договор о более тесной интеграции, который может разместить российские войска на северо-западных границах Украины. Если это произойдет, страна будет почти окружена контролируемыми Россией границами - от Беларуси на севере до России но востоке и юге, вплоть до оккупированного Крыма и Приднестровья в Молдове. Украинские аналитики считают кризис, который назревает, недооцененным со стороны США

"Украина - крупнейшая либеральная демократия на территории бывшего СССР. Ситуация с безопасностью в ней ухудшилась за последний год. Есть надежда, что администрация Байдена не будет рассматривать нас как второстепенный вопрос", - говорит Эндрю Мак.

Украина стремилась к членству в НАТО, но, похоже, это не обсуждается из-за боязни спровоцировать Россию. Сейчас Украину называют партнером с расширенными возможностями, но этот статус не дает никаких гарантий.

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Российские официальные лица насмехаются над Украиной по поводу афганской катастрофы.

"Спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имеет статус главного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ждет тех, кто делает ставку на Америку в Украине. Украина распадется, и Белый дом в определенный момент даже не вспомнит своих сторонников в Киеве" - заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Вопрос о надежности Америки и ее приверженности своим союзникам широко обсуждался в политических кругах в Киеве после падения Кабула.

"Байдену следует укреплять связи с Украиной", NPR, США

Мнения бывшего посла США в Украине Уильяма Тейлора и бывшего помощника государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда в администрации Джорджа Буша Дэвида Крамера.

Визит Зеленского в Белый дом станет первым визитом украинского лидера за более чем четыре года. Это возможность для Байдена еще раз заявить о поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, приверженности интеграции Киева в евроатлантическое сообщество и борьбы Украины с коррупцией.

Предшественник Зеленского, Петр Порошенко, встретился в Белом доме с бывшим президентом Дональдом Трампом в 2017-м. После убедительной победы Зеленского над Порошенко в 2019-м, Трамп пригласил Зеленского, но затем втянул его в американскую политику в июле 2019-го через телефонный звонок между ними, который привел к первому импичменту Трампа.

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Зеленскому пришлось довольствоваться неловкой встречей с Трампом в Нью-Йорке два месяца спустя, и двусторонние отношения пошатнулись. Это шанс для администрации Байдена углубить связи между двумя странами.

Когда Байден сядет за стол переговоров с Зеленским, в их дискуссиях будут доминировать два вопроса. Первый - агрессия России против Украины, угроза, для решения которой Киеву нужны США. Украинцы с тревогой наблюдают за поспешным уходом Америки из Афганистана. Им нужна помощь Штатов, чтобы противостоять россиянам, и они отчаянно хотят услышать заверения Байдена, что США поддержат. Вторая - украинская коррупция, бороться с которой стране помогают США, ЕС и МВФ.

Когда Байден сядет за стол переговоров с Зеленским, в их дискуссиях будут доминировать два вопроса. Первый - агрессия России против Украины, угроза, для решения которой Киеву нужны США. Украинцы с тревогой наблюдают за поспешным уходом Америки из Афганистана. Им нужна помощь Штатов, чтобы противостоять россиянам, и они отчаянно хотят услышать заверения Байдена, что США поддержат. Вторая - украинская коррупция, бороться с которой стране помогают США, ЕС и МВФ

Зеленский должен подтолкнуть США к более активному участию в переговорах по прекращению войны на Донбассе. В течение семи лет Украина вела переговоры с Россией, с участием Германии и Франции, в тщетной попытке вывести российские войска из Украины. Русские категорически отказываются сотрудничать, довольствуясь, что их войска и марионеточные "республики" находятся в Украине. Путин стремился подорвать суверенитет Украины и дестабилизировать ее, отрицая ответственность за конфликт, в котором погибли более 13 тыс. украинцев, в том числе более 3000 мирных жителей, и более 1,5 млн были вынуждены покинуть свои дома. США должны присоединиться к переговорам, чтобы укрепить позицию Украины и завершить конфликт.

В то же время администрация Байдена должна заручиться поддержкой союзников, чтобы усилить санкции против режима Путина - в дополнение к тем, что введены в ответ на вторжение России в Крым и на Донбасс. Все, чтобы увеличить российские расходы на нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В свете недавних военных учений Sea Breeze с участием более 30 стран в Черном море Байден должен распорядится о выделении дополнительных $100 млн в виде помощи в области безопасности для Украины. В пятницу он уже уполномочил госсекретаря выделить $60 млн из этой суммы на помощь Украине "оборонными изделиями и услугами министерства обороны, а также военным образованием и учениями".

Эта помощь, которую США заморозили до встречи Байдена и Путина, будет сверх ранее выделенного пакета в $275 млн. Такая помощь нужна сейчас, прежде чем снова разгорятся боевые действия, а не в их разгар, когда было бы слишком поздно. Штаты также должны усилить военно-морское присутствие НАТО в Черном море.

Вашингтон должен предоставить Украине статус крупного союзника, не являющегося членом НАТО, что дало бы стране военные и экономические выгоды, и поставило бы в компанию таких союзников, как Австралия, Израиль, Япония и Южная Корея. Киев - на передовой демократии против реваншистского режима в Москве, способствуя безопасности Европы. Он отражает потенциально дальнейшую агрессию России.

Вашингтон должен предоставить Украине статус крупного союзника, не являющегося членом НАТО, что дало бы стране военные и экономические выгоды, и поставило бы в компанию таких союзников, как Австралия, Израиль, Япония и Южная Корея. Киев - на передовой демократии против реваншистского режима в Москве, способствуя безопасности Европы. Он отражает потенциально дальнейшую агрессию России

В 2008-м НАТО пообещало Украине и Грузии, что станут членами Альянса, хотя и без указания графика. 13 лет спустя США должны подтвердить свою поддержку и надавить на европейских союзников, чтобы выполнили обещание, если Украина будет соответствовать критериям. Статус крупного союзника, не входящего в НАТО, подчеркнет поддержку США возможного полноправного членства Украины в Альянсе. Это будет сигналом Путину, что у него нет де-факто вето на стремление Украины присоединиться к евроатлантическим институтам, что особенно важно, поскольку весной Путин предупреждал, что членство Украины будет "красной линией" для России.

Зеленскому тоже есть над чем поработать. Хотя он начал бороться с коррупцией, олигархи долгое время были тормозом для экономического и политического развития Украины. Коррупция ослабляет Украину и делает ее более уязвимой для российского влияния.

Также Байден должен как можно скорее выдвинуть кандидата на должность посла США в Украине. Он должен совершить поездку в Украину в течение следующего года. Ни один президент США не ступал на украинскую землю с тех пор, как в апреле 2008-го это сделал президент Джордж Буш. Байден был регулярным гостем в Украине во время пребывания на посту вице-президента и сенатора. Возвращение в качестве президента станет мощным сигналом американской поддержки Украины и ее народа, а также Кремлю.

"Зеленский готовится к встрече с Байденом", - Radio Free Europe, США

Президент Зеленский 1 сентября впервые приедет в Белый дом. Ожидается, что он попросит Байдена о конкретных гарантиях безопасности и дополнительной военной помощи для сдерживания российской агрессии.

Украина стремится в ЕС и НАТО, что вызывает недовольство Москвы, которая считает, что это государство принадлежит к сфере ее влияния. Путин в июле опубликовал аргумент из 5000 слов, в котором утверждал, что украинцы и русские - один народ, что в Киеве рассматривают как попытку оспорить суверенитет и территориальную целостность страны.

Украина ищет больше поддержки в США, чтобы защититься от российской агрессии. 31 августа Вашингтон пообещал Киеву $60 млн в виде военной помощи, которую Белый дом считает необходимой из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль украинских границ", а также минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.

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"Укрепление позиций России вдоль украинских границ выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил для защиты от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Киева должны быть срочно устранены, чтобы усилить сдерживание", - заявили в администрации Байдена.

Помощь в размере $60 млн является сверх той военной помощи США, которую Украина ежегодно получает от Вашингтона в размере $400 млн. 31 августа объявили также о поставке дополнительных ракетных комплексов Javelin - самых эффективных противотанковых ракет в мире. С 2014-го США выделили более $2,5 млрд, чтобы помочь украинским силам защищать суверенитет своей страны и стать более совместимыми с НАТО.

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Зеленский 31 августа встречался с министром обороны США Ллойдом Остином. Он сказал, что просит США присоединиться к мирным переговорам, чтобы положить конец боевым действиям на востоке Украины.

Ожидается, что Байден также надавит на Зеленского, чтобы боролся с коррупцией в стране и продолжил реформы.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о смелой и успешной операции украинских военных, которые помогли выбраться из Кабула в Канаду группе афганцев, работавших на канадцев. Также о встрече Зеленского с Байденом и раскопки массовых захоронений жертв сталинских репрессий возле Одессы.

Когда Байден сядет за стол переговоров с Зеленским, в их дискуссиях будут доминировать два вопроса. Первый - агрессия России против Украины, угроза, для решения которой Киеву нужны США. Украинцы с тревогой наблюдают за поспешным уходом Америки из Афганистана. Им нужна помощь Штатов, чтобы противостоять россиянам, и они отчаянно хотят услышать заверения Байдена, что США поддержат. Вторая - украинская коррупция, бороться с которой стране помогают США, ЕС и МВФ

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