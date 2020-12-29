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вторник, 29 декабря 2020 19:23

Нелегальные мигранты могут замерзнуть в Боснии

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Нелегальные мигранты могут замерзнуть в Боснии
Нелегальные мигранты в боснийском лагере / Getty Images

Сотни нелегальных мигрантов рискуют замерзнуть, после пожара в палаточном лагере для мигрантов в Боснии и Герцеговине.

Из-за сильных снегопадов и внезапного похолодание в этой балканской стране люди оказались под открытым небом зимой. Об этом пишет NBC.

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Пожар в начале этой недели уничтожил большую часть лагеря недалеко от боснийского города Бихач. После пожара, местная власть не смогла найти новое жилье для мигрантов, поэтому около 1000 человек застряли на морозе, без удобств и тепла.

Босния стала промежуточной станцией для тысяч нелегальных мигрантов из ближнего Востока и северной Африки, которые надеются попасть в ЕС, в западную Европу. Большинство из них застряло на севере страны, потому что другие районы этнически разделенной государства отказались их принять. ЕС призвал власти Боснии и Герцеговины принять меры.

Планы временно поселить мигрантов в помещениях в центре Бихача вызвали протесты местных жителей.

Чтобы попасть в Хорватию, мигранты часто используют нелегальные маршруты через гористую местность вдоль границы.

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