Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"

В реке Гомосасса, штат Флорида, на видео сняли ламантина, у которого на спине выцарапана надпись "Трамп".

Природоохранные органы Соединенных Штатов начали расследование, сообщил BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 исторических мест, которые исчезнут с изменением климата

Кожа животного почти не повреждена. Надпись выцарапали на водорослях, которые покрывали спину ламантина.

"Понятно, что тот, кто причинил вред этому беззащитному, нежному гиганту, способен на жестокое насилие и должен быть немедленно задержан", - заявила директор Центра биологического разнообразия, которая предложила $5 тыс за информацию, которая приведет к виновным.

Federal authorities investigating after this manatee was found w/ 'Trump' etched onto its back in Florida. This incident is classified as "harassment of a manatee" & punishable by a $50k fine and/or up-to one year in prison: https://t.co/fK6u742JMg



📹: Citrus Co Chronicle pic.twitter.com/VGZk5WtYST