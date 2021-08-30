Неизвестная лихорадка унесла жизни 68 человек, 40 из них - дети

В Индии люди умирают от неизвестной лихорадки. Фото: Reuters

В индийском штате Уттар-Прадеш за минувшие сутки от неизвестной вирусной лихорадки умерли по меньшей мере 12 детей.

Об этом сообщило издание The Times of India.

Всего жертвами неизвестной болезни стали 68 человек, 40 из них - дети. Однако это только приблизительное количество умерших, отмечают местные СМИ со ссылкой на органы здравоохранения штата Уттар-Прадеш. Минздрав не учитывает умерших дома без медицинского лечения и в частных больницах.

Эпицентром лихорадки стали западные районы штата. Из-за высокой температуры воздуха и влажности вирус быстро распространяется в сельских районах Агра, Матхура и Фирозабад.

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В больницах не хватает мест для больных. Медики вынуждены помещать людей с неизвестной лихорадкой в ​​клиники, предназначенные для зараженных коронавирусом.

Активное распространение лихорадки возникло из-за несоблюдения норм санитарии и гигиены, отмечают врачи.

В Индии 17-летнюю Неху Пасван родственники забили до смерти за то, что девушка носила джинсы. Инцидент произошел в поселке Савреджи Харг в районе Деория - его считают наименее развитым регионом штата Уттар-Прадеш. Мать Неху Шакунталы Пасван рассказала, что дед и дядя били ее дочь палками из-за спора о внешности.