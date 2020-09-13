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воскресенье, 13 сентября 2020 14:24

Неделя в фото: украинцы протестуют, американские леса горят, огромный бриллиант предлагают на аукционе
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Gazeta.ua предлагает подборку фото за прошлую неделю.


Участники акции "Нет капитуляции!" протестуют у резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе 10 сентября. Поджигали пиротехнику. Выступали против договоренностей власти с боевиками. В частности, против совместного патрулирования и инспекции украинских позиций в районе Шумов. Об этом договорились на заседании ТКГ

Автор: УНИАН
 

Затонувший танкер Delfi поднимают возле пляжа в Одессе 7 сентября. Он сел на мель в ноябре прошлого года во время шторма. Спасательные катера не могли подплыть. Владелец не позволил экипажу покинуть его. Заявили, что опасного груза на судне нет. Но содержание нефтепродуктов в море превышал норму в более чем 150 раз. Пляж закрыт. Танкер удалось поднять из лежачего положения. Затем его евакуировали в порт.

Автор: Getty Images
 

На заводе "Антонов" в Киеве собирают самолет 4 сентября. 9 сентября предприятию исполнилось 100 лет.

Автор: Getty Images
 

Дети в защитных масках играют в мобильном телефоне в Киеве 7 сентября. С 14 сентября Киев входит в оранжевую зону карантина. В больницах занято более 50% коек.

Автор: Getty Images
 

Переселенцы протестуют под зданием офиса президента на Банковой в Киеве. Требуют запустить государственную программу доступного кредитования на покупку жилья. 50 человек пришли на акцию "Вот моя страна! А где мой дом?"

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
 

Волонтеры строят дамбу, чтобы восстановить болото у Пальмсе в Эстонии в начале сентября. В стране восстанавливают высушенные в советское время болота. Там добывали торф. Сейчас болота выделяют парниковые газы.

Автор: Reuters
 

Рыбак бросает корзину с рыбой покупателям на рынке в Мумбаи, Индия, 7 сентября. Страна является одним из мировых лидеров по темпам заражения коронавирусом.

Автор: Reuters
 

Люди фотографируют первый магазин Apple на вооди в Сингапуре 8 сентября.

Автор: Reuters
 

Cпецназовцы тянут участников акции протеста в Минске 8 сентября. Люди вышли в поддержку задержанной лидера оппозиции Марии Колесниковой. В Государственном пограничном комитете сообщили, что оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной, после этого стало известно о задержании Колесниковой. Позже появилась новость, что Колесникова не собиралась покидать территорию страны. Ее держат в расположении пограничного отряда в Гомельской области.

Автор: Reuters
 

Вещи лежат на пепелище дома в американской Калифорнии 9 сентября. Западное побережье США охватили лесные пожары.

Автор: Reuters
 

Сотрудник аукциона Сотбис демонстрирует бриллиант размером более 100 карат в Нью-Йорке 9 сентября. Это второй по величине камень, который когда-либо продавали с молотка. За него будут торговаться в октябре в Гонконге.

Автор: Reuters
 

Боднар Кристоф Крогеманн несет бочку в мастерской в ​​Бремене. Бочки заказывают виноделы и производители алкоголя со всего мира. Также их покупают для клумб и сбора дождевой воды.

Автор: Getty Images
 

Лодки с участниками реконструкции исторической регаты плывут по Гранд-каналу в Венеции 6 сентября. Это первое событие в городе после карантина. Участники восстанавливают события периода Венецианской республики.

Автор: Getty Images
 
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