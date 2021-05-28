Небо для авиакомпаний с Беларуси закрыли все соседи, кроме России

10 стран закрыли свое воздушное пространство для Беларуси. Фото: belavia.by

Воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли 10 стран. В том числе почти все соседи Беларуси.

Об этом сообщило издание Tut.by.

К авиабойкоту присоединились Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Швеция, Великобритания и Франция. С соседних стран только Россия не закрыла воздушное пространство для Беларуси.

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"Совет министров ввел запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси. Это является частью реализации санкций, о которых в ходе Европейского Совета просил премьер-министр Моравецкий", - сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.

Санкции против Беларуси ввели после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Россия координировала действия Беларуси во время принудительной посадки в Минске самолета Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту.