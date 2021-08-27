Неадекват колол неизвестные вещества в продукты в магазинах

Мужчина колол неизвестные вещества в продукты в супермакетах. Фото: depositphoto.com

В Великобритании в Лондоне полиция задержала мужчину по подозрению в умышленном отравлении неизвестными веществами продуктов в магазинах и супермаркетах.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Лондона.

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Задержанный зашел в три супермаркета на ул. Фулхэм-Плейс-роуд. И колол вещества в продукты из шприцев с иглами.

Полиция призвала людей, покупавших продукты в магазинах Little Waitrose, Sainsbury's Local и Tesco Express, их выбросить. Инцидент произошел 26 августа.

Супермаркеты закрыли. Там проводят следственные действия. Мужчина мог "заразить" обработанное мясо и продукты для приготовления в микроволновых печах, говорят полицейские.

В колумбийском городе Кали мужчиина семь раз сделал прививку от коронавируса. Его прививали препаратами Sinovac, AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson. Человека уже идентифицировали. Это мужчина старше 60 лет с очевидными психическими расстройствами.