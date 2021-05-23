Не в сознании: "шамана", который штурмовал Капитолий, направили на экспертизу

 
Ексклюзивы
1/5
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 9
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 1017
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 648
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 288
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 405
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 738
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 567
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 729
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Просмотров: 306
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
3 Просмотров: 531
Фото
Все фото
3
12
5
7
3
Уникальная находка: в Испании нашли древнеримские бани
Уникальная находка: в Испании нашли древнеримские бани
Елизавета II посетила авианосец, названный в ее честь
Елизавета II посетила авианосец, названный в ее честь
В доме экс-полицейского обнаружили ямы с телами убитых женщин
В доме экс-полицейского обнаружили ямы с телами убитых женщин
Конфликт в Секторе Газа завершился – противоречия между Израилем и ХАМАС остались
Конфликт в Секторе Газа завершился – противоречия между Израилем и ХАМАС остались
Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото
Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото
Видео
Все видео
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
Сегодня состоится финал Евровидения-2021: участники, их песни и порядок выступлений
Сегодня состоится финал Евровидения-2021: участники, их песни и порядок выступлений
Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост
Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост
Певец разбился, убегая от жены, чтобы не застукала после секса втроем
Певец разбился, убегая от жены, чтобы не застукала после секса втроем
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1224
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 243
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 306
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 243
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
воскресенье, 23 мая 2021 14:58

Не в сознании: "шамана", который штурмовал Капитолий, направили на экспертизу

  Комментировать
Не в сознании: &quot;шамана&quot;, который штурмовал Капитолий, направили на экспертизу
Штурм Капитолия произошел 6 января. Джейкоб Энтони Чансли в костюме "шамана" участвовал в штурме. Сейчас суд назначил ему экспертизу психического здоровья. ФОТО: REUTERS

Американцу Джейкобу Энтони Чансли, который 6 января в костюме шамана штурмовал Капитолий, суд назначил экспертизу психического здоровья.

Пишет The Washington Post.

Такое решение суд принял после громкого заявления адвоката Джейкоба. Он заявил, что месяца содержания под стражей повлияли на состояние Чансли. Таким образом поставил под сомнение умственные способности своего клиента и других людей, которые принимали участие в штурме Капитолия.

"Моя цель и задача состоит в том, чтобы поставить его в положение, когда он не упадет духом. Хочу, чтобы он получил, насколько это возможно, необходимую медицинскую помощь", - сказал адвокат.

По словам адвоката, длительная изоляция и заключения протестующих в течение 22 часов в сутки является сложной задачей даже для здоровых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США поддерживают сотрудничество с Украиной на море

6 января этого года Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогам подсчета голосов выборщиков. Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь.
Во время столкновений погибли 4 человека. За час до этого Трамп заявлял на митинге о походе на Капитолий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не в сознании: "шамана", который штурмовал Капитолий, направили на экспертизу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

Безумный, обиженный на мир парень, убил шестерых студентов колледжа

Рейнджеры расстреляли из засады самую романтическую пару преступников

Паводки унесли около полсотни жизней

Самое читаемое
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 15363
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 4743
&quot;Жить в кайф&quot;: самая популярная блогер Украины отметила день рождения в минибикини
"Жить в кайф": самая популярная блогер Украины отметила день рождения в минибикини
5
 Просмотров: 3708
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 3420
Андре Тан показал идеальное летнее платье
Андре Тан показал идеальное летнее платье Просмотров: 2907
Мир
Сообщили о минировании: экстренно сел пассажирский лайнер
Сообщили о минировании: экстренно сел пассажирский лайнер Просмотров: 63
Уникальная находка: в Испании нашли древнеримские бани
Уникальная находка: в Испании нашли древнеримские бани
3
 Просмотров: 72
Пообещал убить известного вирусолога: 400 силовиков трех стран ловят вооруженного экстремиста
Пообещал убить известного вирусолога: 400 силовиков трех стран ловят вооруженного экстремиста Просмотров: 531
На химическом заводе произошел мощный взрыв: есть пострадавшие
На химическом заводе произошел мощный взрыв: есть пострадавшие Просмотров: 297
В Беларуси заблокировали почти 500 российских сайтов
В Беларуси заблокировали почти 500 российских сайтов Просмотров: 360
Больше всего комментируют
3
Зеленский держится за Ермака. Какая причина
2
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
2
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
1
Украину исключили из политического диалога о "Северный поток-2" - как действовать
1
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Голосов: 1657
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть