Не в сознании: "шамана", который штурмовал Капитолий, направили на экспертизу

Штурм Капитолия произошел 6 января. Джейкоб Энтони Чансли в костюме "шамана" участвовал в штурме. Сейчас суд назначил ему экспертизу психического здоровья. ФОТО: REUTERS

Американцу Джейкобу Энтони Чансли, который 6 января в костюме шамана штурмовал Капитолий, суд назначил экспертизу психического здоровья.

Пишет The Washington Post.

Такое решение суд принял после громкого заявления адвоката Джейкоба. Он заявил, что месяца содержания под стражей повлияли на состояние Чансли. Таким образом поставил под сомнение умственные способности своего клиента и других людей, которые принимали участие в штурме Капитолия.

"Моя цель и задача состоит в том, чтобы поставить его в положение, когда он не упадет духом. Хочу, чтобы он получил, насколько это возможно, необходимую медицинскую помощь", - сказал адвокат.

По словам адвоката, длительная изоляция и заключения протестующих в течение 22 часов в сутки является сложной задачей даже для здоровых людей.

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6 января этого года Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогам подсчета голосов выборщиков. Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь.

Во время столкновений погибли 4 человека. За час до этого Трамп заявлял на митинге о походе на Капитолий.