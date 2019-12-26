Назвали три условия для визита папы Римского в Украину

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Существует три условия для визита папы Римского Франциска в Украину.

Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в интервью Радио Свобода.

"Когда на наше рабочее пленарное заседание пришел госсекретарь Ватикана Паролин, мы непосредственно его спросили: что необходимо для того, чтобы папа мог приехать? Он сказал, что есть несколько условий. Первое - это приглашение католических церквей. Второе - это приглашение со стороны украинской государственной власти. Мы нового президента. Я надеюсь, что он пригласит папу. Третье. Паролин говорил, что нужно, чтобы также и другие христианские церкви не возражали против этого визита", - сказал он.

И возразил, что Кремль как-то препятствует возможному визиту папы Римского в Украину.

"Не нужно во всем видеть" руку Москвы ". Она есть. Но нам не нужно быть зависимыми от нее и просто ментально от нее освободиться. Мы в этом году отбыли Синод епископов нашей церкви в Риме. И мы имели возможность в лоне целого епископата иметь встреча со Святейшим отцом. И мы его официально в очередной раз пригласили приехать в Украину. Он мне пообещал, что он это очень серьезно принял во внимание", - заявил отец Святослав.

Во время традиционного рождественского обращения Папа Римский Франциск обратил внимание на конфликты, продолжающиеся в Украине, Сирии и Венесуэле.