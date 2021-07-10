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суббота, 10 июля 2021 20:33

Назвали срок хранения симптомов после коронавируса

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Назвали срок хранения симптомов после коронавируса
Исследование началось в январе 2020 года. Фото: Reuters

Каждый десятый человек, который переболел коронавирусом, испытывает симптомы болезни в течение полугода.

Об этом свидетельствуют исследования Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура, передает The Strait Times.

Чаще всего у тех, кто перенес коронавирус, сохраняются кашель и одышка. В более редких случаях наблюдались усталость, головокружение и бессонница.

У людей, которые выздоровели повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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Какие механизмы влияют на длительное хранение симптомов после выздоровления пока не известно.

Исследование началось в январе 2020 года, после обнаружения в Сингапуре первого случая заболевания. Пациентов начинали наблюдать в течение первой недели болезни и следили за их состоянием в среднем шесть месяцев.

Доктор и консультант NCID Барнаби Янг, который принимал участие в исследованиях, отмечал, что, хотя коронавирус чаще всего поражает легкие, он наносит организму гораздо больший вред. В частности, страдают сердце и стенки мелких кровеносных сосудов, что можетт привести к блокированию кровоснабжения.

Европейский Союз поставил целью вакцинировать от коронавируса не менее 70% взрослого населения до конца июля. Странам-членам доставили достаточно вакцин, чтобы в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС.

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