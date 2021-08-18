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среда, 18 августа 2021 07:59

Назвали пятерку стран, где больше всего свирепствует коронавирус

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В мире диагностировали более 645 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Иране и Бразилии.

В Европе по приросту болезни лидируют Франция, Великобритания и Россия, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится между Зимбабве и Данией - на 58-м месте в мире. Среди стран Европы она на 16-м месте.

В США зафиксировали более 137 тыс. новых инфицированных за сутки в Иране – более 50 тыс., а в Бразилии – свыше 38 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Индия с 35 тыс. больными и Франция - более 28 тыс. случаев инфицирования.

Автор: Worldometers
  В Индии зафиксировали 35 201 случай, а во Франции - 28 114
В Индии зафиксировали 35 201 случай, а во Франции - 28 114

За сутки в мире зафиксировали более 9,9 тыс. летальных исходов болезни. По смертности от Covid-19 Украина на 34-м месте в мире и на шестом в Европе.

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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.

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Дата
18
августа

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