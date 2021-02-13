Назвали количество пострадавших в результате землетрясения в Армении

В результате землетрясения в Армении за медицинской помощью обратились 25 человек. Большинство из них имели легкие повреждения.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Армении в Facebook.

С 25 человек только одна беременная женщина была госпитализирована из соображений предосторожности. Остальным оказали помощь в амбулаторных условиях. У них были царапины и легкие повреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии произошло мощное землетрясение: есть угроза цунами

13 февраля в Армении произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 4,9 балла, по данным сейсмологов. Эпицентр был в 12 км от Еревана.