Назначили нового президента Европейского Совета

Председателем Европейского Совета назначили Шарля Мишеля. Фото: premier.fgov.be

На саммите ЕС лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза согласовали кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля следующим президентом Европейского Совета.

Он должен заменить на этом посту Дональда Туска. Туск сообщил об этом в Twitter.

"Европейский Совет избрал Шарля Мишеля новым президентом Европейского Совета", - говорится в сообщении.

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Саммит лидеров государств и правительств стран-членов Евросоюза проходил в Брюсселе 20-21 июня. На ней не было достигнуто соглашение по кандидатурам, которые займут высокие посты в институтах ЕС после выборов в Европарламент.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в ночь на 1 июля прервал саммит совета в Брюсселе, на котором лидеры стран Евросоюза должны согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.